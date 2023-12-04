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Исенко: У Ворсклы фишка, что курьезные мячи залетают всегда
Полтавчане в 16-м туре обыграли днепрян
vorskla.com.ua
Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко прокомментировал победу своей команды над "Днепром-1" (2:1) в 16-м туре УПЛ.
– Как вы выдержали, когда на старте второго тайма один ваш защитник попал в другого, и мяч над перекладиной пролетел? Инфарктный момент.
– У нас фишка есть, что курьезные мячи залетают всегда. Не понимаю, почему так. В этом чемпионате очень много таких мячей залетает. Уже как-то пытаюсь ждать все, что можно.
– Кстати, о пропущенном мяче. Что там произошло? Вам не подсказал защитник?
– Была передача, мяч летел в борьбу. Думал, что защитник мне скинет мяч, я не кричал: "Я!" Мы не поняли с ним друг друга, и так вышло.
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