Опять власть меняется. Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ

Это был тур, где всей лидирующей тройке пришлось несладко, пусть результаты и разнятся между собой. Тур нефутбольной погоды, следствием чего стала невысокая результативность – по два мяча за игру, в среднем. Тур, в котором сменилась текущая верховная власть в Лиге – в пятый раз в сезоне. И впервые лидер вернулся на трон.

Вновь тур был неполным. На сей раз, в итоге, фактически не состоялся матч "Миная" с "Динамо", по причине отсутствия освещения на стадионе. Звучит странно, как для уровня с гордым именем УПЛ. Еще один отголосок "колхозного нашествия" в элиту. И это не предел: последний тур года также будет "обрезанным". Но о нем в свое время.

Кривбасс – Александрия 2:1

Днепр-1 – Ворскла 1:2

Полесье – Верес 1:1

Шахтер – Металлист 1925 2:0

Заря – Рух 0:0

Колос – Оболонь 0:0

Черноморец – ЛНЗ 1:3

Зрелищность. Лишь два поединка назвал бы достаточно смотрибельными: в Кривом Роге, а также встречу "Шахтера" с "Металлистом 1925".

Все остальные смотрелись на среднем уровне, но откровенно скучных не было. Меньше всего голевых моментов, в сравнении с другими матчами, насчитал у "Зари" с "Рухом" и, как ни странно, в Одессе – в самой результативной игре тура. Ибо здесь не были реализованы лишь два шанса из шести.

Интрига. Тут было интересно. Только дважды результат фактически определялся ранее последней четверти поединка. Остальные матчи интриговали по полной.

На 82-й минуте Ледвий, парировав удар Кирюханцева, спас ничью для "Руха". Минутой позже Бизимана вырвал победу для "Кривбасса", а Наумец забил победный гол ЛНЗ.

Уже на четвертой компенсированной минуте штрафной удар Ориховского мог вывести вперед "Колос", но мяч немного разминулся с "рамкой". А перед самым финальным свистком, на восьмой, Паст не позволил Макуана принести три очка "Полесью".

Логика. А вот она подгуляла. Полностью закономерной, да и то с натяжкой назвал бы разве что ничью "Колоса" с "Оболонью", хоть хозяева поля и были немного ближе к успеху. "Шахтер" и "Кривбасс" должны были выигрывать крупнее, а ЛНЗ – с более скромным счетом.

И сразу три нелогичных исхода, с оглядкой на соотношение реально голевых шансов. На мой взгляд, "Рух" был достоин победы над "Зарей". "Полесье" однозначно заслуживало ее над "Вересом", и не в один мяч. Ну и "Днепр-1", по-хорошему, мог даже выигрывать, но дело решили два реализованных момента "Ворсклы" из двух возможных.

Судейство. Говорить практически не о чем.

Я бы подискутировал на тему возможного пенальти в Одессе в ворота ЛНЗ на 53-й минуте, при 0:1, когда Шестаков явно тянул за руку Шпорна. Но даже если ошибка арбитра имела место, определяющей для результата матча она не стала. А Юстас, не поверите, даже не смог увидеть этот эпизод – таковы реалии трансляций УПЛ.

Зато он обратил мое внимание на упущенный нами судейский ляпсус в прошлом туре. "Шахтер" - "Полесье": 10-я минута, фол Шаповала на Бондаре. Справедливости ради: "Посмотрев и почитав объяснение Комитета арбитров, я увидел, что скорее красная карточка. Во всяком случае, в других матчах за такое давали".

Таким образом, по версии Юстаса, имеем результативную ошибку, из-за которой пострадал "Шахтер". Рефери – Пасхал. Видеоассистент – Балакин. Почему с опозданием? Причина та же: до выхода обзора прошлого тура у нашего консультанта в Германии банально не было возможности это увидеть. Как говорится, смех и грех.

Везение. Дико везло "Вересу". До перерыва у "Полесья" было лишь две возможности забить. Но каких! В течение двадцати минут сначала Гитченко пробил в стойку ворот Паста, а затем Козак – в крестовину. В итоге счет откроют лишь в середине второго тайма, а чем дело закончилось – вы в курсе.

Явно отскочила и "Заря". Перекладина от Квасницы вскоре после перерыва уберегла ее от поражения в игре с "Рухом".

Можно говорить и о везении для "Ворсклы". Практически в это же время, при 2:1 в ее пользу, Якубу едва не организовал автогол, угодив мячом в Челядина, чей рикошет счастливым образом миновал ворота. В противном случае, мы здесь говорили бы о фарте "Днепра-1". Но Фортуна выбрала гостей.

Личности. Очень бедный на них тур. Фактически все они наблюдались мною в составе одной команды – печаль.

Самой заметной фигурой на поле назову Крыськива. В тройку включу также Зубкова и Бондаренко. А самый яркий из вышедших на замену – Эгиналду. Все представляют "Шахтер", но это не столько заслуга клуба, сколько беда лиги, в которой больше не нашлось столь же регулярных участников ключевых фрагментов игры. В этом туре.

Так же глухо было и с вратарями. С некоторой натяжкой узрел лишь Фесюна из "Колоса". И еще, пожалуй, Паста ("Верес"), трижды выигрывавшего свои дуэли у Макуана.

Симпатии. Нас сей раз, больше всего футбола увидел в исполнении того же "Шахтера". Правда, "Кривбасс" уступил ему совсем немного. В тройку включил бы "Полесье".

На уровне получения зрительского зачета, не более – "Колос", ЛНЗ и "Днепр-1".

Полное разочарование – "Металлист 1925": ни одного голевого момента. Или "Шахтер" был настолько грозен, или одно из двух. Следующий – "Черноморец": кроме гола из суматохи, ничего. В тройке худших окажется и "Верес" с его 1,5 шансов.

Лишь по парочке стоящих моментов за игру соорудили "Заря", "Александрия" и "Ворскла". В последнем случае, говорят: победителей не судят. И тем не менее.

Таблица. Волевая победа "Кривбасса" еще и вернула ему лидерство – команда Вернидуба опережает "Днепр-1" за счет преимущества в личной встрече.

"Шахтер" и "Динамо", при условии стопроцентного результата в перенесенных матчах, теперь вновь могут обойти сегодняшнего лидера.

Отмечаем подтянувшуюся к зоне Европы "Ворсклу". Актуальна эта тема и для "Колоса".

К сожалению для "Черноморца" и к счастью для ЛНЗ, теперь они соседи по относительно безмятежной середине таблицы.

Важное очко добыла "Оболонь", зависшая над зоной риска. А вот "отца ровненской демократии" оно пока не спасает.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 +14 33 0 2 СК Днепр-1 16 10 3 3 25-15 +10 33 0 3 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 4 Шахтер 14 8 4 2 24-13 +11 28 0 5 Рух 16 6 7 3 24-18 +6 25 0 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0 8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 0 19 0 11 Металлист 1925 15 4 3 8 15-21 -6 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 13 2 5 6 13-17 -4 11 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Анонсы. Центральный матч последнего (а никак не крайнего) в этом году тура: "Полесье" - "Днепр-1". Игра действительно обещает быть интересной, и боюсь (именно боюсь, в интересах интриги), как бы она не обеспечила единоличное лидерство "Кривбассу".

"Ворскла" - "Рух". А вот вам и схватка за последнюю путевку в Европу. Точнее, за лидерство в этой гонке на сегодня и вплоть до возобновления чемпионата. Команда Скрипника в состоянии отобрать его у соперника.

"Черноморец" - "Колос". Победа одесситов все еще может оставить им реальные шансы не выпасть из этой же обоймы. Но только верится в нее с трудом – "моряки" как-то немощно доползают до зимних каникул, а "хлеборобы" - еще тот орешек.

"Металлист 1925" - "Александрия". Ключевой поединок тура в свете борьбы за место под солнцем УПЛ. По-своему интригует.

Хотелось бы, чтобы перед расставанием на долгие зимние месяцы команды порадовали нас игрой. В преддверии отпуска что ли. Ибо первый тур второго круга, честно говоря, в целом не впечатлил.

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