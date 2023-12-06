Сефери - о возвращении в Украину: Посмотрим

Нападающий эмиратского "Бани Яс" Таулянт Сефери, контракт которого принадлежит "Ворскле", рассказал о своем будущем.

- Где вы сыграете весеннюю часть сезона 2023/24 и есть ли возможность, что вы вернетесь в Украину - в "Ворсклу" или "Днепр-1"?

- У меня еще один год контракта с "Ворсклой", поэтому посмотрим, что произойдет в будущем, - поделился Сефери.

Арендное соглашение игрока с "Бани Яс" действует до лета 2024 года. В составе эмиратского клуба он провел 11 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.