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Сефери - о возвращении в Украину: Посмотрим
Сейчас форвард играет в аренде в ОАЭ
Фото: ФК Ворскла
Нападающий эмиратского "Бани Яс" Таулянт Сефери, контракт которого принадлежит "Ворскле", рассказал о своем будущем.
- Где вы сыграете весеннюю часть сезона 2023/24 и есть ли возможность, что вы вернетесь в Украину - в "Ворсклу" или "Днепр-1"?
- У меня еще один год контракта с "Ворсклой", поэтому посмотрим, что произойдет в будущем, - поделился Сефери.
Арендное соглашение игрока с "Бани Яс" действует до лета 2024 года. В составе эмиратского клуба он провел 11 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
Его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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