Премьер-лига
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Верес интересуется двумя защитниками Нивы Бузовой
Нива снялась с чемпионата, но на некоторых игроков есть спрос
Фото: НК Верес
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Как сообщает Sport Arena, речь идет о Владиславе Дворовенко и Кирилле Прокопчуке.
25-летний Прокопчук также входит в список интересов "Колоса", "Звягеля" и "Виктории". Защитник в нынешнем сезоне провел за "Ниву" 18 матчей во всех турнирах, забив два гола.
Дворовенко сыграл в осенней части сезона 19 матчей в Первой лиге и Кубке Украины. На счету защитника — четыре голевых передачи.
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