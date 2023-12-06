" Верес " интересуется двумя защитниками "Нивы" Бузовой, которая недавно снялась с чемпионата Первой лиги.

Как сообщает Sport Arena, речь идет о Владиславе Дворовенко и Кирилле Прокопчуке.

25-летний Прокопчук также входит в список интересов "Колоса", "Звягеля" и "Виктории". Защитник в нынешнем сезоне провел за "Ниву" 18 матчей во всех турнирах, забив два гола.

Дворовенко сыграл в осенней части сезона 19 матчей в Первой лиге и Кубке Украины. На счету защитника — четыре голевых передачи.