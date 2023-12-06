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Верес интересуется двумя защитниками Нивы Бузовой

Премьер-лига
Обновлено

Нива снялась с чемпионата, но на некоторых игроков есть спрос

Верес интересуется двумя защитниками Нивы Бузовой

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" интересуется двумя защитниками "Нивы" Бузовой, которая недавно снялась с чемпионата Первой лиги.

Как сообщает Sport Arena, речь идет о Владиславе Дворовенко и Кирилле Прокопчуке.

25-летний Прокопчук также входит в список интересов "Колоса", "Звягеля" и "Виктории". Защитник в нынешнем сезоне провел за "Ниву" 18 матчей во всех турнирах, забив два гола.

Дворовенко сыграл в осенней части сезона 19 матчей в Первой лиге и Кубке Украины. На счету защитника — четыре голевых передачи.

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Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Виктория (Сумы) Владислав Дворовенко ФК Звягель Нива (Бузовая)
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Источник:
Sport Arena
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