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Защитник и форвард. Еще два опытных игрока покинули Минай
Чистка рядов в Минае продолжается
fcminaj.com
Как сообщает пресс-служба клуба, команду покидают 33-летний защитник Дмитрий Немчанинов и 28-летний форвард Олег Вишневский.
Немчанинов стал игроком "Миная" летом 2022 года. За этот период он провел 43 матча и отдал 1 результативную передачу.
Вишневский выступал в "Минае" с июля 2021 года. За этот период он сыграл 54 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. Именно Олег – лидер по количеству проведенных матчей в УПЛ в футболке "Миная" – 52 (7 голов 3 ассиста).
Напомним, что на днях "Минай"
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