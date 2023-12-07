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Защитник и форвард. Еще два опытных игрока покинули Минай

Премьер-лига
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Чистка рядов в Минае продолжается

Защитник и форвард. Еще два опытных игрока покинули Минай

fcminaj.com

Новина українською

ФК "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покидают 33-летний защитник Дмитрий Немчанинов и 28-летний форвард Олег Вишневский.

Немчанинов стал игроком "Миная" летом 2022 года. За этот период он провел 43 матча и отдал 1 результативную передачу.

Вишневский выступал в "Минае" с июля 2021 года. За этот период он сыграл 54 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. Именно Олег – лидер по количеству проведенных матчей в УПЛ в футболке "Миная" – 52 (7 голов 3 ассиста).

Напомним, что на днях "Минай" также сообщил об уходе трех игроков. Команду покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, а также защитник Игорь Солдат.

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Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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