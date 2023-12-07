Защитник и форвард. Еще два опытных игрока покинули Минай

ФК "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покидают 33-летний защитник Дмитрий Немчанинов и 28-летний форвард Олег Вишневский.

Немчанинов стал игроком "Миная" летом 2022 года. За этот период он провел 43 матча и отдал 1 результативную передачу.

Вишневский выступал в "Минае" с июля 2021 года. За этот период он сыграл 54 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. Именно Олег – лидер по количеству проведенных матчей в УПЛ в футболке "Миная" – 52 (7 голов 3 ассиста).