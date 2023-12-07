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Гуцуляк: К сожалению, это правда. Леднев сломал ногу на тренировке
Новости из стана Днепра-1
Днепр-1
Полузащитник "
— Настроение в команде из-за поражения от "Ворсклы" (1:2) не изменилось — оно хорошее, ведь мы понимаем, что впереди много игр. Можно все поправить и выйти на первое место. Конечно, неприятно проигрывать. Эти очки были нам очень важны, они позволили бы нам немного оторваться от соперников. Но это футбол. Мы не падаем духом и будем дальше сражаться за первое место.
— Как можно объяснить это поражение, учитывая, что вы забили достаточно быстрый гол?
— Думаю, может именно этот гол и стал для нас злой шуткой. Наверное, расслабил нас и дал мнение, что мы забьем еще много. "Ворскла" начала рисковать, и мы с этим не справились. Когда пропустили дважды, нам было трудно что-то исправить, ведь полтавчане закрылись сзади. Мы много создали, но, видимо, был не наш день, ведь мяч просто не шел в их ворота. Ну и их вратарь пару раз спас.
— Какие выводы в первую очередь сделали по тому матчу?
— Были некоторые ошибки, мы их разобрали и двигаемся дальше.
- Теперь вы играете против "Полесья". Что скажете об этом сопернике?
– Интересная команда. Не просто так идет наверху турнирной таблицы. Думаю, матч будет нелегким. Первую игру чемпионата против них я не играл из-за дисквалификации, а в матче на Кубок, полагаю, мы выглядели лучше, но им больше повезло. Будет хороший матч от обеих команд.
— На каких сильных качествах житомирян и на каких футболистах делаете акцент?
— Пока еще не было теории по сопернику.
— Вы можете прокомментировать ситуацию с травмой Леднева?
– К сожалению, это правда. Он сломал ногу на тренировке. Всегда это очень неприятно, поэтому команда огорчилась. Жаль Бодю, ведь он начал набирать форму. У него уже была похожая проблема, поэтому фактически произошел рецидив.
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