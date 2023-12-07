Гуцуляк: К сожалению, это правда. Леднев сломал ногу на тренировке

Полузащитник " Днепра-1 " Алексей Гуцуляк рассказал о проигранном матче УПЛ с "Ворсклой" (1:2) и поделился ожиданиями от встречи с "Полесьем".

— Настроение в команде из-за поражения от "Ворсклы" (1:2) не изменилось — оно хорошее, ведь мы понимаем, что впереди много игр. Можно все поправить и выйти на первое место. Конечно, неприятно проигрывать. Эти очки были нам очень важны, они позволили бы нам немного оторваться от соперников. Но это футбол. Мы не падаем духом и будем дальше сражаться за первое место.

— Как можно объяснить это поражение, учитывая, что вы забили достаточно быстрый гол?

— Думаю, может именно этот гол и стал для нас злой шуткой. Наверное, расслабил нас и дал мнение, что мы забьем еще много. "Ворскла" начала рисковать, и мы с этим не справились. Когда пропустили дважды, нам было трудно что-то исправить, ведь полтавчане закрылись сзади. Мы много создали, но, видимо, был не наш день, ведь мяч просто не шел в их ворота. Ну и их вратарь пару раз спас.

— Какие выводы в первую очередь сделали по тому матчу?

— Были некоторые ошибки, мы их разобрали и двигаемся дальше.

- Теперь вы играете против "Полесья". Что скажете об этом сопернике?

– Интересная команда. Не просто так идет наверху турнирной таблицы. Думаю, матч будет нелегким. Первую игру чемпионата против них я не играл из-за дисквалификации, а в матче на Кубок, полагаю, мы выглядели лучше, но им больше повезло. Будет хороший матч от обеих команд.

— На каких сильных качествах житомирян и на каких футболистах делаете акцент?

— Пока еще не было теории по сопернику.

— Вы можете прокомментировать ситуацию с травмой Леднева?

– К сожалению, это правда. Он сломал ногу на тренировке. Всегда это очень неприятно, поэтому команда огорчилась. Жаль Бодю, ведь он начал набирать форму. У него уже была похожая проблема, поэтому фактически произошел рецидив.