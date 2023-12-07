Волошин: Голы Металлиста 1925? Не могу сказать, что мы расслабились, просто были моменты, в которых провалились

Вингер "Динамо" Назар Волошин прокомментировал победу над "Металлистом 1925" в перенесенном матче 3-го тура УПЛ (4:2), в котором он забил два гола.

- Перед началом поединка вам помешала воздушная тревога, это как-то повлияло на игру?

- Не повлияло, мы начали разминаться чуть быстрее, а так - ни на что не повлияло.

- В первом тайме было удаление (у "Металлиста 1925 - прим.). Потом стало легче играть?

- Да, конечно, легче играть, когда меньше соперников на поле. Как по мне, красная карточка была, потому что соперник жестко сыграл с нашими игроками.

- Ожидали ли вы, что "Металлист 1925" забьет в меньшинстве?

- Конечно, мы не можем расслабляться. Я не могу сказать, что мы расслабились, просто были моменты, в которых провалились: первый гол - я не добежал, второй гол - как-то так получилось, что (соперник - прим.) вышел один на один, обыграл нашего вратаря и смог пробить.

- Новые тренеры довольны реализацией, но не довольны игрой в защите.

- Да. Будем работать над защитой, чтобы не пропускать голы.