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Волошин: Голы Металлиста 1925? Не могу сказать, что мы расслабились, просто были моменты, в которых провалились
Динамо снова привезло себе проблемы в обороне
fcdynamo.com
Вингер "Динамо" Назар Волошин прокомментировал
- Перед началом поединка вам помешала воздушная тревога, это как-то повлияло на игру?
- Не повлияло, мы начали разминаться чуть быстрее, а так - ни на что не повлияло.
- В первом тайме было удаление (у "Металлиста 1925 - прим.). Потом стало легче играть?
- Да, конечно, легче играть, когда меньше соперников на поле. Как по мне, красная карточка была, потому что соперник жестко сыграл с нашими игроками.
- Ожидали ли вы, что "Металлист 1925" забьет в меньшинстве?
- Конечно, мы не можем расслабляться. Я не могу сказать, что мы расслабились, просто были моменты, в которых провалились: первый гол - я не добежал, второй гол - как-то так получилось, что (соперник - прим.) вышел один на один, обыграл нашего вратаря и смог пробить.
- Новые тренеры довольны реализацией, но не довольны игрой в защите.
- Да. Будем работать над защитой, чтобы не пропускать голы.
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