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КДК оштрафовал Динамо за неявку Шовковского на флеш-интервью после матча с Кривбассом
Об этом сообщают в криворожском клубе
Фото: ФК Динамо
Контрольно-дисциплинарный Комитет УАФ оштрафовал "
Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
КДК обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос. Сумма штрафа не уточняется.
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Источник:ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Михаил Черныш
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vlotko (Броди)
07.12.2023 в 22:17
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