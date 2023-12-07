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КДК оштрафовал Динамо за неявку Шовковского на флеш-интервью после матча с Кривбассом

Премьер-лига

Об этом сообщают в криворожском клубе

КДК оштрафовал Динамо за неявку Шовковского на флеш-интервью после матча с Кривбассом

Фото: ФК Динамо

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Контрольно-дисциплинарный Комитет УАФ оштрафовал "Динамо" за то, что исполняющий обязанности главного тренера киевлян Александр Шовковский не пришел на послематчевое флеш-интервью после гостевой игры 14-го тура УПЛ против "Кривбасса" (2:0).

Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

КДК обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос. Сумма штрафа не уточняется.

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Александр Шовковский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlotko (Броди)
07.12.2023 в 22:17
Так флешінтев'ю давати клубним ютубівським каналам не обов'язково. А саме на такому каналі його Гагарін організовував.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
07.12.2023 в 22:17
Так флешінтев'ю давати клубним ютубівським каналам не обов'язково. А саме на такому каналі його Гагарін організовував.
Ответить
0
0

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