Дячук: С приходом Шовковского, наверное, изменился наш менталитет

Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (4:2) в перенесенном матче третьего тура, в котором он забил свой дебютный гол за киевский клуб.

— Всегда приятно забивать голы, особенно большое количество. Это хороший результат для команды, который дает силы дальше работать.

— В чем нужно прибавлять, чтобы не было таких провалов, как во время пропущенных голов?

— У нас будет теория. Мы будем разбирать игру, увидим наши ошибки и будем их исправлять.

— Что изменилось с приходом Шовковского?

- Да я не знаю. Не могу так сказать, что что-то изменилось кардинально. Просто, наверное, изменился наш менталитет.