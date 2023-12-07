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Дячук: С приходом Шовковского, наверное, изменился наш менталитет
Защитник в матче с Металлистом 1925 забил свой первый гол за Динамо
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал
— Всегда приятно забивать голы, особенно большое количество. Это хороший результат для команды, который дает силы дальше работать.
— В чем нужно прибавлять, чтобы не было таких провалов, как во время пропущенных голов?
— У нас будет теория. Мы будем разбирать игру, увидим наши ошибки и будем их исправлять.
— Что изменилось с приходом Шовковского?
- Да я не знаю. Не могу так сказать, что что-то изменилось кардинально. Просто, наверное, изменился наш менталитет.
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