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Дячук: С приходом Шовковского, наверное, изменился наш менталитет

Премьер-лига
Обновлено

Защитник в матче с Металлистом 1925 забил свой первый гол за Динамо

Дячук: С приходом Шовковского, наверное, изменился наш менталитет

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (4:2) в перенесенном матче третьего тура, в котором он забил свой дебютный гол за киевский клуб.

— Всегда приятно забивать голы, особенно большое количество. Это хороший результат для команды, который дает силы дальше работать.

— В чем нужно прибавлять, чтобы не было таких провалов, как во время пропущенных голов?

— У нас будет теория. Мы будем разбирать игру, увидим наши ошибки и будем их исправлять.

— Что изменилось с приходом Шовковского?

- Да я не знаю. Не могу так сказать, что что-то изменилось кардинально. Просто, наверное, изменился наш менталитет.

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Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Максим Дячук
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
08.12.2023 в 00:07
Може потрібно не когось критикувати, а почати з себе!?! Пропускати майже у кожному матчі... Це ЖАХ!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
08.12.2023 в 00:07
Може потрібно не когось критикувати, а почати з себе!?! Пропускати майже у кожному матчі... Це ЖАХ!
Ответить
0
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