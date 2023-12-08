Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу, 8 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ, в котором "Полесье" встретится на своем поле с "Днепром-1".

Днепряне занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 балла. Житомирский клуб идет третьим и отстает от своего соперника на два очка. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть можно на ОТТ-платформах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 17-й тур

8 декабря 2023. Житомир, Центральный городской стадион

"Полесье" - "Днепр-1" 15:00

Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV.

Текстовая трансляция - UA-Футбол