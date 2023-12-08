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Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Полесье - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 8 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ, в котором "Полесье" встретится на своем поле с "Днепром-1".

Днепряне занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 балла. Житомирский клуб идет третьим и отстает от своего соперника на два очка. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть можно на ОТТ-платформах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Читайте такжеПолесье - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2023

Чемпионат Украины, 17-й тур
8 декабря 2023. Житомир, Центральный городской стадион
"Полесье" - "Днепр-1" 15:00
Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV.
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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