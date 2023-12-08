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Лавриненко: Шахтер – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене

Премьер-лига

Тренер Вереса рассказал о матче с Шахтером

Лавриненко: Шахтер – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко подвел итог матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" 0:2).

"Шахтер" – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене, чтобы они пробились дальше в Лигу чемпионов. Мы почувствовали тот ритм. В первом тайме опасались соперника, а уже во втором немного расслабились. Чемпион есть чемпион. За ребят сегодня не стыдно. Наоборот, поблагодарил их за самоотдачу. Сегодня это наш уровень.

Первый гол повлиял, потому что мяч летел в другую сторону, и рикошетом от защитника залетел в ворота. Ничего, такое бывает в футболе. Надо работать дальше. У нас были неплохие подходы к воротам, но нужна реализация. Второй гол, который Зубков забил, это уровень Лиги чемпионов. Это шедевр", - сказал Лавриненко.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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