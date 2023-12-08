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Пушич: Дальше – большой матч с Порту, на который едем с хорошим настроением

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер в рамках УПЛ уверенно обыграл Верес

Пушич: Дальше – большой матч с Порту, на который едем с хорошим настроением

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 17-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0).

"Важно уметь выигрывать такие матчи, когда соперник садится в оборону, но мы создали достаточно моментов и справедливо победили. В таких встречах нужно быстро забивать и контролировать игру. И важно, что не пропустили.

Далее – большой матч с "Порту", и мы едем на игру в хорошем настроении. Есть пару дней отдыха, мы будем готовы.

Гол Зубкова? Александр не только забивает, но и является игроком, на которого можно положиться. Уверен, он может забивать больше", – сказал Пушич.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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