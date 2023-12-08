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Пушич: Дальше – большой матч с Порту, на который едем с хорошим настроением
Шахтер в рамках УПЛ уверенно обыграл Верес
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
"Важно уметь выигрывать такие матчи, когда соперник садится в оборону, но мы создали достаточно моментов и справедливо победили. В таких встречах нужно быстро забивать и контролировать игру. И важно, что не пропустили.
Далее – большой матч с "Порту", и мы едем на игру в хорошем настроении. Есть пару дней отдыха, мы будем готовы.
Гол Зубкова? Александр не только забивает, но и является игроком, на которого можно положиться. Уверен, он может забивать больше", – сказал Пушич.
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