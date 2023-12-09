Тренер ЛНЗ: С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?"

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал трансферные планы клуба.

“ – ЛНЗ ведет переговоры с потенциальными новичками?

– Конечно, эти вопросы двигаются, видимо, с сентября-октября месяца ведем переговоры с игроками. Различных чемпионатов, не только Украины. С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?".

– На какие позиции ищете усиление?

– На все.

‒ Уже есть ясность в вопросе, кто зимой покинет команду?

‒ Такой четкой ясности нет. Всё зависит от того, кого возьмем. Если возьмем сильнейшего игрока, то кто-нибудь уйдет.

‒ ЛНЗ подпишет, нынешнего вингера тбилисского "Динамо" Усмана Камара?

‒ Трансферные новости вообще не комментирую. Я считаю, что все трансферы производятся в тишине”, - сказал Дулуб.