  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер ЛНЗ: С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер ЛНЗ: С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?"

Премьер-лига
Обновлено

Клуб ищет усиление на все позиции

Тренер ЛНЗ: С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?"

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал трансферные планы клуба.

– ЛНЗ ведет переговоры с потенциальными новичками?

– Конечно, эти вопросы двигаются, видимо, с сентября-октября месяца ведем переговоры с игроками. Различных чемпионатов, не только Украины. С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?".

– На какие позиции ищете усиление?

– На все.

‒ Уже есть ясность в вопросе, кто зимой покинет команду?

‒ Такой четкой ясности нет. Всё зависит от того, кого возьмем. Если возьмем сильнейшего игрока, то кто-нибудь уйдет.

‒ ЛНЗ подпишет, нынешнего вингера тбилисского "Динамо" Усмана Камара?

‒ Трансферные новости вообще не комментирую. Я считаю, что все трансферы производятся в тишине”, - сказал Дулуб.

В настоящее время ЛНЗ занимает девятое место в чемпионате Украины. Для команды осенняя часть сезона уже завершена, ведь матч 17 тура против “Миная" был перенесен.

По теме
yellow-arrow
Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти
Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости