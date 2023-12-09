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Тренер ЛНЗ: С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?"
Клуб ищет усиление на все позиции
Фото: ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал трансферные планы клуба.
“ – ЛНЗ ведет переговоры с потенциальными новичками?
– Конечно, эти вопросы двигаются, видимо, с сентября-октября месяца ведем переговоры с игроками. Различных чемпионатов, не только Украины. С легионерами нелегко. Игроки задают вопрос: "А что у вас с обстрелами?".
– На какие позиции ищете усиление?
– На все.
‒ Уже есть ясность в вопросе, кто зимой покинет команду?
‒ Такой четкой ясности нет. Всё зависит от того, кого возьмем. Если возьмем сильнейшего игрока, то кто-нибудь уйдет.
‒ ЛНЗ подпишет, нынешнего вингера тбилисского "Динамо" Усмана Камара?
‒ Трансферные новости вообще не комментирую. Я считаю, что все трансферы производятся в тишине”, - сказал Дулуб.
В настоящее время ЛНЗ занимает девятое место в чемпионате Украины. Для команды осенняя часть сезона уже завершена, ведь матч 17 тура против “Миная" был перенесен.
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