Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти
Однако сам Паст и спас ровенчан
Фото: НК Верес
Вратарь "Вереса" Евгений Паст прокомментировал матч 17 тура УПЛ против "Шахтера":
“ - Оригинальным не буду, если скажу, что "Шахтер" и "Верес" – это команды разного уровня. Хотя в тактическом плане "горняки" нас сегодня ничем не удивили. Они действовали так, как мы ожидали, просто исполнительное мастерство номинальных хозяев было выше. Поэтому победу "Шахтера" следует признать заслуженной.
- Наиграл ли "Верес" на гол?
- Думаю, что да. После несправедливого, иначе и не скажешь, пенальти в наши ворота, которые назначила арбитриня Монзуль, а мне удалось парировать удар Зубкова, ровенчане на эмоциональном подъеме выдали неплохую десятиминутку и у нас были полумоменты. Однако на 69-й минуте все испортил упомянутый уже Зубков, который дальним выстрелом снял паутину с верхнего угла.
- Когда уже зашла речь о пенальти, то какое Монзуль инкриминировало нарушение?
- Об этом лучше ее спросить, просто взяла и придумала пенальти. Хорошо, что для “Вереса” все обошлось, кстати, я не впервые выиграю дуэли у штатных пенальтистов “Шахтера”, только раньше это делал, защищая ворота “Десны”.
- Тогда напоследок, как бы ты оценил шансы "Шахтера" в матче с "Порту" 13 декабря, в котором определится обладатель путевки в плей-офф Лиги чемпионов?
- Прекрасно понимаю, что "Верес" далеко до "Порту" и на фоне нашей команды "горняки" выглядели убедительно. Но, без преувеличения, “Шахтер” нынешнего образца производит сильное впечатление контролем мяча, когда каждый исполнитель четко знает свой маневр. На мой взгляд, у Португалии у "Шахтера" есть шансы достичь нужного результата. "Верес" будет болеть за "горняков", - сказал Паст в комментарии для Sport.ua.
Для "Вереса" это поражение стало первым в последних трех матчах. Пока команда находится на 14 месте в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь
- Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.12.2023
- Тренер Бенфики: Пожалуйста, оставайтесь дома и возвращайтесь тогда, когда мы станем чемпионами
- Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Комментарии 1