Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти

Вратарь "Вереса" Евгений Паст прокомментировал матч 17 тура УПЛ против "Шахтера":

“ - Оригинальным не буду, если скажу, что "Шахтер" и "Верес" – это команды разного уровня. Хотя в тактическом плане "горняки" нас сегодня ничем не удивили. Они действовали так, как мы ожидали, просто исполнительное мастерство номинальных хозяев было выше. Поэтому победу "Шахтера" следует признать заслуженной.

- Наиграл ли "Верес" на гол?

- Думаю, что да. После несправедливого, иначе и не скажешь, пенальти в наши ворота, которые назначила арбитриня Монзуль, а мне удалось парировать удар Зубкова, ровенчане на эмоциональном подъеме выдали неплохую десятиминутку и у нас были полумоменты. Однако на 69-й минуте все испортил упомянутый уже Зубков, который дальним выстрелом снял паутину с верхнего угла.

- Когда уже зашла речь о пенальти, то какое Монзуль инкриминировало нарушение?

- Об этом лучше ее спросить, просто взяла и придумала пенальти. Хорошо, что для “Вереса” все обошлось, кстати, я не впервые выиграю дуэли у штатных пенальтистов “Шахтера”, только раньше это делал, защищая ворота “Десны”.