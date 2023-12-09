  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Однако сам Паст и спас ровенчан

Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти

Фото: НК Верес

Новина українською

Вратарь "Вереса" Евгений Паст прокомментировал матч 17 тура УПЛ против "Шахтера":

“ - Оригинальным не буду, если скажу, что "Шахтер" и "Верес" – это команды разного уровня. Хотя в тактическом плане "горняки" нас сегодня ничем не удивили. Они действовали так, как мы ожидали, просто исполнительное мастерство номинальных хозяев было выше. Поэтому победу "Шахтера" следует признать заслуженной.

- Наиграл ли "Верес" на гол?

- Думаю, что да. После несправедливого, иначе и не скажешь, пенальти в наши ворота, которые назначила арбитриня Монзуль, а мне удалось парировать удар Зубкова, ровенчане на эмоциональном подъеме выдали неплохую десятиминутку и у нас были полумоменты. Однако на 69-й минуте все испортил упомянутый уже Зубков, который дальним выстрелом снял паутину с верхнего угла.

- Когда уже зашла речь о пенальти, то какое Монзуль инкриминировало нарушение?

- Об этом лучше ее спросить, просто взяла и придумала пенальти. Хорошо, что для “Вереса” все обошлось, кстати, я не впервые выиграю дуэли у штатных пенальтистов “Шахтера”, только раньше это делал, защищая ворота “Десны”.

Читайте такжеСтупар - о пенальти от Монзуль: Я разное видел в футболе, но такого еще не видел

- Тогда напоследок, как бы ты оценил шансы "Шахтера" в матче с "Порту" 13 декабря, в котором определится обладатель путевки в плей-офф Лиги чемпионов?

- Прекрасно понимаю, что "Верес" далеко до "Порту" и на фоне нашей команды "горняки" выглядели убедительно. Но, без преувеличения, “Шахтер” нынешнего образца производит сильное впечатление контролем мяча, когда каждый исполнитель четко знает свой маневр. На мой взгляд, у Португалии у "Шахтера" есть шансы достичь нужного результата. "Верес" будет болеть за "горняков", - сказал Паст в комментарии для Sport.ua.

Для "Вереса" это поражение стало первым в последних трех матчах. Пока команда находится на 14 месте в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Екатерина Монзуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
09.12.2023 в 12:10
Ну что ты дурака включаешь.Пеналь не монзуль выдумала-ей Романов от ВАРа подсказал.Обрати внимание,:прежде чем указать на точку,она с ВАРом разговаривает,а там сидят отявленные подлецы.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
09.12.2023 в 12:10
Ну что ты дурака включаешь.Пеналь не монзуль выдумала-ей Романов от ВАРа подсказал.Обрати внимание,:прежде чем указать на точку,она с ВАРом разговаривает,а там сидят отявленные подлецы.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости