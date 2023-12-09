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Николай Шапаренко: Я еще не до конца в форме
Полузащитник киевского Динамо о своем состоянии после травмы
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Полузащитник "Динамо Киев" Николай Шапаренко для ПРОФУТБОЛ Digital поделился комментариями о своем состоянии, восстановлении после травмы и игре киевского "Динамо".
Вы месяц не играли. У вас было еще какое-нибудь повреждение? И что говорят физиотерапевты, сколько нужно времени, чтобы набрать форму?
Да. Когда с "Шахтером" играли и я бил, то немного повредил мышцу, а сейчас все хорошо. Всё зависит от меня, как я буду работать. Не врачи, а я должен чувствовать свой организм – и все.
В несостоявшемся матче с "Минаем" вас не было в старте. Как вы тогда были готовы?
Я в принципе был готов еще с "Рухом" играть, но поговорил с главным тренером и мы пришли к мысли, что лучше не форсировать и готовиться уже на "Минай".
В последнем матче с "Металлистом 1925" у вас было много точных передач, но мне показалось, что вы еще не до конца в своей форме.
Конечно, я еще не до конца в форме. Я не могу набрать свой тонус на 100%, потому что выхожу, а потом повреждение – и снова реабилитация. Сейчас снова выхожу, а уже чемпионат заканчивается. Конечно, я не в своем тонусе.
Напомним, за текущий сезон Николай Шапаренко провел 11 игр, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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