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Награды для динамовцев. УПЛ назвала лучших игрока и тренера ноября

Премьер-лига
Обновлено

Обе награды получили представители "Динамо"

Награды для динамовцев. УПЛ назвала лучших игрока и тренера ноября

fcdynamo.com

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучшего игрока и тренера по итогам ноября.

На первом этапе УПЛ опросила журналистов и партнеров из компании VBET, после чего были выведены четвёрки лучших футболистов и тренеров Лиги в ноябре сезона 2023/24 годов.

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В итоге, лучшим игроком ноября стал полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, а лучшим наставником был выбран коуч "бело-синих" Александр Шовковский.

Бражко набрал 37,2% голосов. В борьбе за награду он опередил Александра Филиппова ("Днепр-1"), Илью Квасницу ("Рух") и Дениса Кузыка ("Кривбасс").

Шовковский получил 36% голосов. Он обошел Юрия Максимова ("Днепр-1"), Марино Пушича ("Шахтер") и Юрия Калитвинцева ("Полесье").

Напомним, "Динамо" с 25 баллами сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея при этом три игры в запасе.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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