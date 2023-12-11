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Источник: Шовковский останется тренером Динамо как минимум до конца сезона

Премьер-лига

Игорь Суркис определился

Источник: Шовковский останется тренером Динамо как минимум до конца сезона

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис определился с должностью тренера "Динамо". Как сообщает ТаТоТаке, президент клуба принял решение оставить на посту главного тренера Александра Шовковского минимум до конца текущего сезона.

"Среди аргументов в пользу Шовковского – не только спортивные результаты команды в весенних и осенних матчах под его руководством, но и атмосфера в коллективе и отношение к нему со стороны игроков.

Дальнейшую судьбу и статус Шовковского определят итоги сезона 2023/24", - пишет источник.

Отметим, что после поражения от "Шахтера", когда из команды ушел Мирча Луческу, "Динамо" еще не теряло очков в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Игорь Семйон
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