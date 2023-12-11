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Первая тройка - из Шахтера. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Судаков добавил в цене больше всех
Михайло Лозовий, UA-Football
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил ценники на игроков
Самым дорогим игроком УПЛ остается защитник Николай Матвиенко. Его трансферная стоимость не изменилась и продолжает составлять 20 млн евро.
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Георгий Судаков, которого активно сватают в "Ювентус", прибавил в трансферной стоимости 3 млн евро. Теперь его цена составляет 18 миллионов евро (ранее было 15 млн).
Тройку самых дорогих игроков по итогам обновления закрыл Артем Бондаренко, который подешевел на 1 миллион евро и теперь стоит 9 миллионов.
Самым дорогим легионером УПЛ является грузинский защитник "Шахтера" Иракли Азаров, который добавил в цене 1 млн евро. Сейчас он оценивается в 3.5 млн.
Топ-20 самых дорогих игроков УПЛ:
1. Николай Матвиенко ("Шахтер", 20 миллионов евро, +0 миллионов евро)
2. Георгий Судаков ("Шахтер", 18 млн, +3 млн)
3. Артем Бондаренко ("Шахтер", 9 млн, -1 млн)
4. Георгий Бущан ("Динамо", 7 млн, +0 млн)
5-8. Даниил Сикан ("Шахтер", 6 млн, +2 млн)
5-8. Лассина Траоре ("Шахтер", 6 млн, -1 млн)
5-8. Николай Шапаренко ("Динамо", 6 млн, -1 млн)
5-8. Виталий Буяльский ("Динамо", 6 млн, +0 млн)
9-12. Валерий Бондарь ("Шахтер", 5 млн, +0 млн)
9-12. Дмитрий Ризнык ("Шахтер", 5 млн, +2 млн)
9-12. Александр Пихаленок ("Днепр-1", 5 млн, +0 млн)
9-12. Александр Зубков ("Шахтер", 5 млн, +0 млн)
13-14. Дмитрий Крыськив ("Шахтер", 4 млн, -1 млн)
13-14. Ефим Конопля ("Шахтер", 4 млн, +0 млн)
15. Ираклий Азаров ("Шахтер", 3.5 млн, +1 млн)
16-20. Невертон ("Шахтер", 3 млн, +0 млн)
16-20. Эгиналду ("Шахтер", 3 млн, +0 млн)
16-20. Владислав Ванат ("Динамо", 3 млн, +1 млн)
16-20. Александр Тымчик ("Динамо", 3 млн, +0 млн)
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