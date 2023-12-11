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Шовковский официально назначен главным тренером Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Без приставки "исполняющий обязанности"

Шовковский официально назначен главным тренером Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Александр Шовковский избавился от приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным главным тренером "Динамо" (Киев).

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Обо всех подробностях будет сообщено чуть позднее.

Напомним, что Александр Владимирович стал исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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