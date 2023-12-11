Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский официально назначен главным тренером Динамо
Без приставки "исполняющий обязанности"
Фото: ФК Динамо
Александр Шовковский избавился от приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным главным тренером
Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Обо всех подробностях будет сообщено чуть позднее.
Напомним, что Александр Владимирович стал исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Владелец ЧФР: Коноплянка - огромное разочарование. Зимой мы расстанемся с ним
- Довбик и Цыганков на двоих забили 11 голов и отдали 9 ассистов за Жирону в этом сезоне
- Киев в четыре утра был атакован баллистикой
- Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн