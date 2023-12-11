Шовковский официально назначен главным тренером Динамо

Александр Шовковский избавился от приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным главным тренером "Динамо" (Киев) .

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Обо всех подробностях будет сообщено чуть позднее.

Напомним, что Александр Владимирович стал исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.