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Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится
Динамо обыграло Оболонь 2:0
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итог матча 17-го тура УПЛ, в котором
"Матч был очень эмоциональным. С первых минут было ясно, что "Оболонь" вышла играть на ничью. Такой футбол у нас был в 90-х годах, когда соперники думали только об обороне и совсем не думали об атаке. Очень трудно раскрывать такую защиту, хотя раньше были футболисты другого сорта, но и им, повторюсь, было непросто. Естественно, каждый тренер выбирает ту тактику, которая ему нравится.
Лично мне такой футбол не нравится. Я люблю открытый стиль игры, как, например, недавно в поединке с "Металлистом 1925", который сам атаковал. А "Оболонь" вышла выполнять какие-то свои задачи", - сказал Суркис.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 14 матчей.
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