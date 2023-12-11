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Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится

Премьер-лига
Обновлено

Динамо обыграло Оболонь 2:0

Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итог матча 17-го тура УПЛ, в котором его команда обыграла "Оболонь" (2:0).

"Матч был очень эмоциональным. С первых минут было ясно, что "Оболонь" вышла играть на ничью. Такой футбол у нас был в 90-х годах, когда соперники думали только об обороне и совсем не думали об атаке. Очень трудно раскрывать такую защиту, хотя раньше были футболисты другого сорта, но и им, повторюсь, было непросто. Естественно, каждый тренер выбирает ту тактику, которая ему нравится.

Лично мне такой футбол не нравится. Я люблю открытый стиль игры, как, например, недавно в поединке с "Металлистом 1925", который сам атаковал. А "Оболонь" вышла выполнять какие-то свои задачи", - сказал Суркис.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 14 матчей.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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