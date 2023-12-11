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Хачериди вернулся в Динамо, - СМИ

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Евгений будет работать в скаутском отделе

Хачериди вернулся в Динамо, - СМИ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

36-летний экс-защитник "Динамо" Евгений Хачереди вернулся в киевский клуб.

По информации Футбол 24 бывший защитник с ноября работает в селекционном отделе клуба и отвечает за трансферную политику "Динамо".

Напомним, что Хачериди выступал за "Динамо" в качестве игрока с 2010 по 2018 годы. В октябре была информация, что Евгений стал игроком любительского клуба "Штурм".

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Евгений Хачериди Динамо (Киев)
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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