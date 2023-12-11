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Хачериди вернулся в Динамо, - СМИ
Евгений будет работать в скаутском отделе
Фото: dynamo.kiev.ua
36-летний экс-защитник "
По информации Футбол 24 бывший защитник с ноября работает в селекционном отделе клуба и отвечает за трансферную политику "Динамо".
Напомним, что Хачериди выступал за "Динамо" в качестве игрока с 2010 по 2018 годы. В октябре была информация, что Евгений стал игроком любительского клуба "Штурм".
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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