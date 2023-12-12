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Буяльский: Прием мяча и первое касание - это основное, на чем делает акцент Шовковский

Премьер-лига
Обновлено

Капитан Динамо подвел итоги осенней части сезона

Буяльский: Прием мяча и первое касание - это основное, на чем делает акцент Шовковский

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский подвел итоги первой осенней части сезона.

- Начали можно сказать хорошо, середина была не очень. Наверное, правильно сказать, провалили середину, где-то, может, расслабились. Произошло то, что произошло. Концовку провели на хорошем уровне. Как вы видели, и желание у нас появилось в игре, и выполняли тренерскую установку, добивались результата.

- Сильно ли изменилась специфика тренировок у нового тренера?

- Каждый тренер, который приходит, у него другие тренировки.

- Стало легче, меньше нагрузок?

- Не скажу, что стало легче. Может, где-то другие тренировки. Новые для нас упражнения, к которым мы еще не привыкли. Поэтому интересно это все делать.

- Можете немного конкретизировать, на что направлены новые упражнения?

- На то, что основное в футболе – прием мяча и первое касание. Если ты принимаешь мяч правильно первым касанием, то можешь вторым играть вперед или обострять игру. Это, наверное, самое основное, на чем делает акцент главный тренер.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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