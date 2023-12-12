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Буяльский: Прием мяча и первое касание - это основное, на чем делает акцент Шовковский
Капитан Динамо подвел итоги осенней части сезона
fcdynamo.com
Капитан "
- Начали можно сказать хорошо, середина была не очень. Наверное, правильно сказать, провалили середину, где-то, может, расслабились. Произошло то, что произошло. Концовку провели на хорошем уровне. Как вы видели, и желание у нас появилось в игре, и выполняли тренерскую установку, добивались результата.
- Сильно ли изменилась специфика тренировок у нового тренера?
- Каждый тренер, который приходит, у него другие тренировки.
- Стало легче, меньше нагрузок?
- Не скажу, что стало легче. Может, где-то другие тренировки. Новые для нас упражнения, к которым мы еще не привыкли. Поэтому интересно это все делать.
- Можете немного конкретизировать, на что направлены новые упражнения?
- На то, что основное в футболе – прием мяча и первое касание. Если ты принимаешь мяч правильно первым касанием, то можешь вторым играть вперед или обострять игру. Это, наверное, самое основное, на чем делает акцент главный тренер.
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