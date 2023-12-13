Сабо: Думаю, Шовковский может привести Динамо к чемпионству

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно назначения Александра Шовковского главным тренером киевлян без приставки и.о.

- Поздравляю Александра Владимировича. Я ему желаю только успехов, чтобы он вывел команду на хороший уровень. Как футболист, он был хороший, умненький и грамотный парень. Шовковский уже успел поработать помощником у таких тренеров, как Шевченко и Луческу, поэтому немножко опыта набрался.

- Было много разговоров, что зимой "Динамо" возглавит другой тренер, возможно, из-за рубежа.

- Шовковский выиграл все матчи, поэтому руководство "Динамо" решило поставить его. Это оптимальный вариант. Кого можно сейчас найти? Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского. Я не знаю, какой легионеры имеют "блат", что на два три-месяца берут наши команды, а потом уезжают. Берут непонятных лалатовичей, которые просто разваливают команды и ничего после себя не оставляют. Руководителям клубов надо же думать хоть немного!

- "Динамо" не потеряет еще пару лет в своем развитии, учитывая, что у Шовковского мало опыта?

- Да, опыта мало, но он его набирается. Еще несколько месяцев назад я говорил, что ему рано быть главным тренером, потому что у него мало опыта, но с тех пор он вырос.

- Вы уже видите по игре "Динамо" Шовковского или это еще "Динамо" Луческу?

- Это уже точно не "Динамо" Луческу. В последнее время румын уже махнул рукой на команду, тем более после перенесенной операции, в "Динамо" при нем не было дисциплины, играли, как могли.

Сейчас в команде уже видна рука Шовковского. Есть хорошая игровая дисциплина, меньше ошибок, прессинг при потере мяча, правда, не все ребята это усвоили. Что касается игры, то не могу сказать, что она идеальна. По игре с "Оболонью" трудно что-то сказать, потому что соперник играл в меньшинстве.

- А может ли вратарь вообще стать хорошим главным тренером?

- Говорят, что нет, но я думаю, что в случае с Шовковским все будет хорошо. Посмотрим уже весной, когда "Динамо" будет играть с "Шахтером", "Днепром-1", "Кривбассом".

- Как вы думаете, за какие места "Динамо" будет бороться в этом сезоне?

- По потерянным "Динамо" делит первое место с "Шахтером", но эти очки еще нужно набрать. Посмотрим, посмотрим. Думаю, Шовковский может привести "Динамо" к чемпионству. Также многое будет зависеть от судейства, которое мне не очень нравится в нашем чемпионате. Ошибок куча! По сравнению с АПЛ - небо и земля, - заявил Сабо.