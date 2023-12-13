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Кузык: Цель Черноморца – зона еврокубков

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Можно попробовать и через Кубок

Кузык: Цель Черноморца – зона еврокубков

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Новина українською

Хавбек "Черноморца" Орест Кузык рассказал о целях и задачах команды на сезон.

"Цель "Черноморца" – зона еврокубков. Все в клубе – игроки, тренер, президент – хотят, чтобы мы закончили в зоне еврокубков. А еще есть полуфинал Кубка Украины, и есть шанс через этот турнир попасть в еврокубки. Такая задача", – сказал Кузык.

Напомним, что одесская команда по итогам осенней части сезона занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 балла.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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