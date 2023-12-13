Кузык: Цель Черноморца – зона еврокубков

Хавбек " Черноморца " Орест Кузык рассказал о целях и задачах команды на сезон.

"Цель "Черноморца" – зона еврокубков. Все в клубе – игроки, тренер, президент – хотят, чтобы мы закончили в зоне еврокубков. А еще есть полуфинал Кубка Украины, и есть шанс через этот турнир попасть в еврокубки. Такая задача", – сказал Кузык.