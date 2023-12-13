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"Пи@@@@@сы, сосите х@@". Алиев ответил на критику за полученное звание УБД
Саша умеет емко высказаться
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев который сейчас служит в ВСУ,
Естественно, не обошлось и без порции критики со стороны пользователь, на которую Александр довольно емко ответил в сториз Инстаграм.
"Всем привет. Хочу сказать такие слова пи@@@@@ам. Вот именно что пи@@@@@ам. Я выставил у себя в сториз и в ленте, да, потом я удалил. Я прочитал комментарии. Пишут: "за что там ему дали? За что, как?" Я там написал: "первые месяцы войны просто так не прошли". И мне очень приятно, что меня сегодня наградили.
Но хочу сказать вам, гандончики: когда началась полномасштабная война - что-то вы были на дорогах и начали с@@@@@ся (убегать - прим.) Кто на Западную Украину, кто в Европу. Ну а я остался здесь, потому что я украинец и здесь в Украине я стал Алиевым. И благодаря киевскому "Динамо" я начал защищать нашу страну. А вы сейчас начали кукарекать. Пи@@@@@сы, сосите х@@", – сказал Алиев.
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