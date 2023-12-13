"Пи@@@@@сы, сосите х@@". Алиев ответил на критику за полученное звание УБД

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев который сейчас служит в ВСУ, получил удостоверение участника боевых действий, о чем сообщил в соцсетях.

Естественно, не обошлось и без порции критики со стороны пользователь, на которую Александр довольно емко ответил в сториз Инстаграм.