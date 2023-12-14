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Тренер вратарей Миная покинул клуб
Специалист работал в кубе с января 2022 года
Фото: ФК Минай
"Минай" попрощался с тренером вратарей Андреем Новаком. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Действие контракта было прекращено по соглашению сторон.
35-летний специалист вошел в тренерский штаб закарпатской команды в январе 2022 года и стал неотъемлемой частью достижения прошлогоднего успеха с "Минаем" в УПЛ.
Ранее "Минай" объявил об уходе двух полузащитников.
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Источник:ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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