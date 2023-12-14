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Тренер вратарей Миная покинул клуб

Премьер-лига

Специалист работал в кубе с января 2022 года

Тренер вратарей Миная покинул клуб

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" попрощался с тренером вратарей Андреем Новаком. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Действие контракта было прекращено по соглашению сторон.

35-летний специалист вошел в тренерский штаб закарпатской команды в январе 2022 года и стал неотъемлемой частью достижения прошлогоднего успеха с "Минаем" в УПЛ.

Ранее "Минай" объявил об уходе двух полузащитников.

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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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