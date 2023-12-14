Кривбасс определился с первыми соперниками на зимнем сборе

Стали известны первые соперники "Кривбасса" в контрольных матчах на зимнем учебно-тренировочном сборе в испанском Аликанте.

Всего команда Юрия Вернидуба планирует сыграть около 10 спаррингов.

Уже известны первые соперники: "Реал Мурсия" Мурсия Испания, "Виборг" Виборг, Дания и "Пьяст" Гливице, Польша. С этими клубами уже достигнута договоренность о спаррингах. Сейчас идет поиск других соперников.

"Мурсия" сейчас выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании - Сегунде Б, и занимает после 16 туров текущего сезона 11 место (20 команд) с 22 очками. Последний раз в Примере "Мурсия" играла в сезоне-2007/2008.

Что касается "Виборга", то этот датский клуб выступает в Высшем дивизионе местного чемпионата. После 17 туров идет восьмым (среди 12 команд) с 19 зачетными баллами. "Виборг" - бронзовый призер прошлого сезона.

"Пьяст" также представитель Высшей лиги своего чемпионата. Польский клуб после 18 туров текущего сезона - двенадцатый (18 команд) с 21 очком. В сезоне-2022/2023 коллектив занял 5 место в Экстраклясе, в нескольких лет от места в еврокубках.