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Полесье намерено продлить контракт с 39-летним защитником

Премьер-лига

Андрей Гитченко зимой может рассчитывать на новое соглашение с клубом

Полесье намерено продлить контракт с 39-летним защитником

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Центральный защитник "Полесья" Андрей Гитченко уже зимой может покинуть житомирский клуб, так как его контракт истекает 31 декабря.

Впрочем, по информации Sport.ua, тренерский штаб рассчитывает на продление сотрудничества с игроком, если у него будет желание играть дальше и если удастся договориться об условиях, которые удовлетворят обе стороны.

Напомним, что Гитченко перешел в "Полесье" летом 2021 года на правах свободного агента из "Десны". С того момента 39-летний защитник провел за команду 42 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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Андрей Гитченко Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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