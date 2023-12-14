Полесье намерено продлить контракт с 39-летним защитником

Центральный защитник " Полесья " Андрей Гитченко уже зимой может покинуть житомирский клуб, так как его контракт истекает 31 декабря.

Впрочем, по информации Sport.ua, тренерский штаб рассчитывает на продление сотрудничества с игроком, если у него будет желание играть дальше и если удастся договориться об условиях, которые удовлетворят обе стороны.

Напомним, что Гитченко перешел в "Полесье" летом 2021 года на правах свободного агента из "Десны". С того момента 39-летний защитник провел за команду 42 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.