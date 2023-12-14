Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье намерено продлить контракт с 39-летним защитником
Андрей Гитченко зимой может рассчитывать на новое соглашение с клубом
Фото: ФК Полесье
Центральный защитник "
Впрочем, по информации Sport.ua, тренерский штаб рассчитывает на продление сотрудничества с игроком, если у него будет желание играть дальше и если удастся договориться об условиях, которые удовлетворят обе стороны.
Напомним, что Гитченко перешел в "Полесье" летом 2021 года на правах свободного агента из "Десны". С того момента 39-летний защитник провел за команду 42 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- Шахтер - лидер еврокубков по количеству переходов из группы Лиги чемпионов в Кубок УЕФА/Лигу Европы
- Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры
- Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО