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Леоненко: Центр защиты Динамо - это тихий ужас

Премьер-лига

Бывший игрок Динамо Киев раскритиковал центральных защитников

Леоненко: Центр защиты Динамо - это тихий ужас

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Бывший игрок "Динамо Киев" и сборной Украины, Виктор Леоненко поделился мыслями об украинских центральных защитниках:

"Сваток из "Днепра-1" в каждой игре привозит. Центр защиты "Динамо" - это вообще тихий ужас. Сирота отдает много ассистов, правда, в собственные ворота. Дячук - еще начинающий футболист, поэтому рано о нем говорить. Слюбыком из "Руха" "Лацио" интересуется? Это агенты работают. Говорить могут многое. Вспомните Коноплянку, которого весь мир покупал, и где он сейчас?".

Напомним, сейчас чемпионат Украины по футболу на зимней паузе.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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