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Леоненко: Центр защиты Динамо - это тихий ужас
Бывший игрок Динамо Киев раскритиковал центральных защитников
Фото: dynamo.kiev
Бывший игрок "Динамо Киев" и сборной Украины, Виктор Леоненко поделился мыслями об украинских центральных защитниках:
"Сваток из "Днепра-1" в каждой игре привозит. Центр защиты "Динамо" - это вообще тихий ужас. Сирота отдает много ассистов, правда, в собственные ворота. Дячук - еще начинающий футболист, поэтому рано о нем говорить. Слюбыком из "Руха" "Лацио" интересуется? Это агенты работают. Говорить могут многое. Вспомните Коноплянку, которого весь мир покупал, и где он сейчас?".
Напомним, сейчас чемпионат Украины по футболу на зимней паузе.
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