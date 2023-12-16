Леоненко: Центр защиты Динамо - это тихий ужас

Бывший игрок "Динамо Киев" и сборной Украины, Виктор Леоненко поделился мыслями об украинских центральных защитниках:

"Сваток из "Днепра-1" в каждой игре привозит. Центр защиты "Динамо" - это вообще тихий ужас. Сирота отдает много ассистов, правда, в собственные ворота. Дячук - еще начинающий футболист, поэтому рано о нем говорить. Слюбыком из "Руха" "Лацио" интересуется? Это агенты работают. Говорить могут многое. Вспомните Коноплянку, которого весь мир покупал, и где он сейчас?".