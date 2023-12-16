Олег Кожушко имеет самый высокий суммарный xG в первой части УПЛ

Нападающий криворожского "Кривбасса" Олег Кожушко получил наибольший показатель ожидаемых голов (xG) в первой части УПЛ по данным портала Wyscout - 7,44.

На втором месте Владислав Ванат из "Динамо" (7,41 xG и 7 голов), на третьем Руслан Степанюк из "Ворсклы" (6,32 и 5), на четвертом Андрей Ярмоленко из "Динамо" (5,5 и 4), а заключил топ Александр Зубков из "Шахтера" (5,18 и 4).

Напомним, что именно команда Олега Кожушко занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, с 34 очками в активе.