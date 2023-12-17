Коринтианс сделал предложение Шахтеру по Майкону

"Коринтианс" сделал официальное предложение "Шахтеру" о продлении арендного контракта с полузащитником Майконом на следующий сезон. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Сейчас клубы обсуждают условия нового контракта и согласовывают детали. Ранее украинский клуб рассматривал лишь возможность продажи игрока. Однако источник сообщает, что "горняки" готовы к продлению арендного соглашения третий раз подряд.

Сам игрок положительно относится к продлению контракта и готов остаться в бразильском клубе.