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Коринтианс сделал предложение Шахтеру по Майкону
Планируют продлить аренду игрока
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
"Коринтианс" сделал официальное предложение "Шахтеру" о продлении арендного контракта с полузащитником Майконом на следующий сезон. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Сейчас клубы обсуждают условия нового контракта и согласовывают детали. Ранее украинский клуб рассматривал лишь возможность продажи игрока. Однако источник сообщает, что "горняки" готовы к продлению арендного соглашения третий раз подряд.
Сам игрок положительно относится к продлению контракта и готов остаться в бразильском клубе.
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