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Ворскла, Динамо и Кривбасс выступают за создание чемпионата U-23

Премьер-лига
Обновлено

На данный момент в Украине проводится только турнир среди команд U-19

Ворскла, Динамо и Кривбасс выступают за создание чемпионата U-23

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Некоторые клубы УПЛ выступают за возвращение чемпионата Украины U-21. Об этом сообщил сказал журналист и комментатор Виктор Вацко.

Поданным источника, с таким предложением, в частности, выступают "Ворскла", "Динамо" и "Кривбасс".

Напомним, что ранее руководство "Ворсклы" выступало за создание чемпионата Украины U-23.

На данный момент в Украине проводится только турнир среди команд U-19.

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Ворскла (Полтава) Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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