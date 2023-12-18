Ворскла, Динамо и Кривбасс выступают за создание чемпионата U-23

Некоторые клубы УПЛ выступают за возвращение чемпионата Украины U-21. Об этом сообщил сказал журналист и комментатор Виктор Вацко.

Поданным источника, с таким предложением, в частности, выступают "Ворскла", "Динамо" и "Кривбасс".

Напомним, что ранее руководство "Ворсклы" выступало за создание чемпионата Украины U-23.

На данный момент в Украине проводится только турнир среди команд U-19.