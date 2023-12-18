Премьер-лига
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Ворскла, Динамо и Кривбасс выступают за создание чемпионата U-23
На данный момент в Украине проводится только турнир среди команд U-19
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Некоторые клубы
Поданным источника, с таким предложением, в частности, выступают "Ворскла", "Динамо" и "Кривбасс".
Напомним, что ранее руководство "Ворсклы" выступало за создание чемпионата Украины U-23.
На данный момент в Украине проводится только турнир среди команд U-19.
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