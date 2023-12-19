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СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка

Премьер-лига

Если будут предложения

СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка

Фото: СК Дніпро-1

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" может продать своего полузащитника Александра Пихаленка, если получит достойное предложение.

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Как сообщает Sport.ua, в клубе рассчитывают получить за футболиста 3-4 миллиона евро. Ранее была информация о том, что Пихаленком интересовалось "Полесье", однако "Днепр-1" предпочитает продать игрока за границу.

Также сообщается, что для самого игрока вариант с переездом в другой чемпионат тоже является приоритетным.

В текущем сезоне Александр Пихаленок провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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Александр Пихаленок СК Днепр-1
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