СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка

"Днепр-1" может продать своего полузащитника Александра Пихаленка, если получит достойное предложение.

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Как сообщает Sport.ua, в клубе рассчитывают получить за футболиста 3-4 миллиона евро. Ранее была информация о том, что Пихаленком интересовалось "Полесье", однако "Днепр-1" предпочитает продать игрока за границу.

Также сообщается, что для самого игрока вариант с переездом в другой чемпионат тоже является приоритетным.

В текущем сезоне Александр Пихаленок провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.