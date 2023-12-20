Спортдир Вереса: Хотим усилить позиции опорника, нападающего, вингера и левого защитника

И.о. спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда рассказал о трансферах команды зимой.

О футболистах, которые уже покинули или могут покинуть клуб

"Хочу только поблагодарить Максима Марусича за этот период в клубе. Он – хороший парень, который обладает хорошими качествами, но это футбол и у каждого сейчас свой путь. У Романа Гагуна – контракт до конца декабря, мы постоянно общаемся. Он тоже хороший игрок, профессионал своего дела и человек правильного воспитания. Сейчас решения по нему нет. До конца месяца мы это решение примем.

Процесс формирования команды, которая сможет выполнять поставленные задачи – продолжается. Есть новый тренерский штаб . Мы анализируем каждого игрока, поэтому этот вопрос открыт.

Относительно сотрудничества с Валерием Кучеровым – мы также ведем переговоры. Впервые я встретился и разговаривал с Валерием еще перед матчем с "Металлистом 1925". Мы стремимся сохранить этого игрока, он много отдал клубу. Он как никто другой понимает сегодняшнюю ситуацию и как никто другой будет биться за клуб, команду и результат. Переговоры сейчас на завершающей стадии".

О выставлении на трансфер Андрея Близниченко

"Андрей Близниченко – это еще один игрок, которого мы очень ценим. У него есть класс и опыт. Но, опять же, есть новый тренерский штаб и свое видение футбола. Это нормальный процесс. Олег Николаевич общался с Андреем, все ему объяснил. Все взрослые люди и все понимают. В футбольном мире даже звезд высшего сорта выставляют на трансфер. У нас есть действующий контракт с Андреем еще на два года. Сейчас мы ищем лучшие варианты продолжения карьеры этого футболиста. Именно потому, что уважаем Андрея и его вклад в жизнь клуба".

О новых контрактах футболистам

"Это все в процессе. С некоторыми футболистами я встречаюсь и общаюсь уже. Все происходит постепенно. Каждого игрока мы будем анализировать и разговаривать о дальнейшей его судьбе в клубе лично".

О поиске новых футболистов

"Сейчас самые важные для нас позиции – чистого опорного полузащитника (шестой номер) и нападающего. Также – позиция флангового атакующего игрока (вингера). Кроме того, хотим усилить конкуренцию на позиции левого защитника, где по сути у нас есть один Евгений Шевченко. Футболистов не должно пугать то, что на некоторые позиции мы ищем новых игроков. Конкуренция дает только рост для каждого футболиста и для команды в целом! У нас должна быть здоровая конкуренция на каждой позиции – минимум по два игрока на позицию.

Мы с моими помощниками, скаутом и аналитиком, просмотрели уже более 40 футболистов и выбрали потенциально самых интересных. Уже их предлагаем для ознакомления тренеру. Потому что если я буду тренера беспокоить для просмотра каждого игрока, которого мне предлагают – то у него времени не будет на построение собственной работы. Этот процесс должен происходить пропорционально. Игроков ищем по-разному. Главное – увидеть и почувствовать игрока и понять его потенциал в нашей команде и нашем чемпионате. Если мы берем легионера – то это всегда риск, в любом случае. Для каждого клуба и для каждого менеджера", – сказал Габовба.