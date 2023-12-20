Определился один из соперников Шахтера на сборе в Турции

“Шахтер” на сборе в Турции встретится с польским клубом “Лех” в следующем месяце.

Об этом команда из Познаня объявила на своем сайте. Встреча состоится 25 января в Белеке, Турции.

“Шахтер” о своих планах на зимний перерыв в чемпионате Украины пока еще не сообщал. 15 февраля чемпион Украины проведет первую игру плей-офф Лиги Европы с "Марселем".