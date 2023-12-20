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Определился один из соперников Шахтера на сборе в Турции
Старые знакомые из Польши
Михайло Лозовий, UA-Football
Об этом команда из Познаня объявила на своем сайте. Встреча состоится 25 января в Белеке, Турции.
“Шахтер” о своих планах на зимний перерыв в чемпионате Украины пока еще не сообщал. 15 февраля чемпион Украины проведет первую игру плей-офф Лиги Европы с "Марселем".
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Источник:lechpoznan
Опубликовал: UA-Футбол
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