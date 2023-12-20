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Бетис готов предложить Шахтеру два варианта по трансферу Витао

Премьер-лига
Обновлено

Испанский клуб продолжает работу над трансфером бразильского защитника

Бетис готов предложить Шахтеру два варианта по трансферу Витао

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Испанский "Бетис" продолжает работу над трансфером центрального защитника "Шахтера" Витао, который сейчас играет в аренде в бразильском "Интернасьонал".

Как сообщает Todo fichajes, испанский клуб рассчитывает подписать игрока по сниженной стоимости порядка 3,5 млн (Transfermarkt оценивает в 7 млн), так как его контракт с "Шахтером" истекает летом 2024 года.

Также в "Бетисе" есть идея предложить "горнякам" бесплатный трансфер Витао, однако при этом отдать "горнякам" высокий процент от последующей перепродажи бразильца, если таковая произойдет.

При этом, сохранить Витао в своих рядах хочет и "Интернасьонал", который также намерен переговорить с защитником и, возможно, "Шахтером" о трансфере.

Напомним, в сентябре 2019 года трансфер Витао обошелся "Шахтеру" в 4 миллиона евро.

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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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