Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис готов предложить Шахтеру два варианта по трансферу Витао
Испанский клуб продолжает работу над трансфером бразильского защитника
Фото: ФК Шахтер
Испанский "Бетис" продолжает работу над трансфером центрального защитника "
Как сообщает Todo fichajes, испанский клуб рассчитывает подписать игрока по сниженной стоимости порядка 3,5 млн (Transfermarkt оценивает в 7 млн), так как его контракт с "Шахтером" истекает летом 2024 года.
Также в "Бетисе" есть идея предложить "горнякам" бесплатный трансфер Витао, однако при этом отдать "горнякам" высокий процент от последующей перепродажи бразильца, если таковая произойдет.
При этом, сохранить Витао в своих рядах хочет и "Интернасьонал", который также намерен переговорить с защитником и, возможно, "Шахтером" о трансфере.
Напомним, в сентябре 2019 года трансфер Витао обошелся "Шахтеру" в 4 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- ВИДЕО. Стеффен Карри забросил невероятный трехочковый за 10 секунд до конца матча с Бостоном
- ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Шахтер интересуется лучшим голкипером осенней части сезона УПЛ, - СМИ
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО