Бетис готов предложить Шахтеру два варианта по трансферу Витао

Испанский "Бетис" продолжает работу над трансфером центрального защитника " Шахтера " Витао, который сейчас играет в аренде в бразильском "Интернасьонал".

Как сообщает Todo fichajes, испанский клуб рассчитывает подписать игрока по сниженной стоимости порядка 3,5 млн (Transfermarkt оценивает в 7 млн), так как его контракт с "Шахтером" истекает летом 2024 года.

Также в "Бетисе" есть идея предложить "горнякам" бесплатный трансфер Витао, однако при этом отдать "горнякам" высокий процент от последующей перепродажи бразильца, если таковая произойдет.

При этом, сохранить Витао в своих рядах хочет и "Интернасьонал", который также намерен переговорить с защитником и, возможно, "Шахтером" о трансфере.

Напомним, в сентябре 2019 года трансфер Витао обошелся "Шахтеру" в 4 миллиона евро.