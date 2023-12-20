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Гитченко: Хейт в адрес УПЛ больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся

Премьер-лига
Обновлено

Защитник считает, что у нашего чемпионата вполне пристойный уровень

Гитченко: Хейт в адрес УПЛ больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Защитник "Полесья" Андрей Гитченко высказался об уровне чемпионата Украины.

"Если честно, хейт в адрес чемпионата Украины больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся. Я вот вернулся в УПЛ и скажу, что очень хороший уровень. Главное – конкуренция появилась настоящая!

Даже понимая, что тяжело нашим грандам, отошедшим большинство легионеров, я бы высоко оценил это соревнование. Просто не хватает положительного пиара нашего чемпионата", – сказал Гитченко.

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Андрей Гитченко Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
20.12.2023 в 22:18
Кожные слово його в цiль!Молодёжь!
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Комментарии 1
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Prach13 (Дрогобич)
20.12.2023 в 22:18
Кожные слово його в цiль!Молодёжь!
Ответить
0
0

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