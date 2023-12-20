Гитченко: Хейт в адрес УПЛ больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся

Защитник " Полесья " Андрей Гитченко высказался об уровне чемпионата Украины.

"Если честно, хейт в адрес чемпионата Украины больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся. Я вот вернулся в УПЛ и скажу, что очень хороший уровень. Главное – конкуренция появилась настоящая!

Даже понимая, что тяжело нашим грандам, отошедшим большинство легионеров, я бы высоко оценил это соревнование. Просто не хватает положительного пиара нашего чемпионата", – сказал Гитченко.