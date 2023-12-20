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Гитченко: Хейт в адрес УПЛ больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся
Защитник считает, что у нашего чемпионата вполне пристойный уровень
Фото: ФК Полесье
Защитник "
"Если честно, хейт в адрес чемпионата Украины больше идет от людей поверхностных, не очень разбирающихся. Я вот вернулся в УПЛ и скажу, что очень хороший уровень. Главное – конкуренция появилась настоящая!
Даже понимая, что тяжело нашим грандам, отошедшим большинство легионеров, я бы высоко оценил это соревнование. Просто не хватает положительного пиара нашего чемпионата", – сказал Гитченко.
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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Prach13 (Дрогобич)
20.12.2023 в 22:18
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