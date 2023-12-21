Геллер проведет встречу с руководством Зари. Будут обсуждать вопросы тренера и легионеров

Президент " Зари " в ближайшие дни проведет встречу с руководством клуба, на которой будут подведены итоги первой части сезона и определены приоритетные векторы развития на следующий год.

Первоочередное внимание будет уделено кадровым вопросам: кто будет возглавлять "Зарю" на постоянной основе и увеличится ли группа легионеров и арендованных игроков.

Пока что основным претендентом на пост наставника является нидерландский специалист Раймонд Аттевельд, помощник бывшего главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена. Однако этот трансфер под вопросом, потому что трудно сказать, способна ли "Заря" выполнить финансовые условия Аттевельда.

Напомним, что по итогам осенней части сезона луганская команда занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.