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Геллер проведет встречу с руководством Зари. Будут обсуждать вопросы тренера и легионеров
Встреча состоится в ближайшие дни
Президент "
Первоочередное внимание будет уделено кадровым вопросам: кто будет возглавлять "Зарю" на постоянной основе и увеличится ли группа легионеров и арендованных игроков.
Пока что основным претендентом на пост наставника является нидерландский специалист Раймонд Аттевельд, помощник бывшего главного тренера "Зари" Патрика ван Леувена. Однако этот трансфер под вопросом, потому что трудно сказать, способна ли "Заря" выполнить финансовые условия Аттевельда.
Напомним, что по итогам осенней части сезона луганская команда занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.
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