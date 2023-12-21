Олег Кожушко - о лидерстве в бомбардирской гонке УПЛ: Не ожидал, но очень хорошо, что все получилось

Атакующий полузащитник криворожского "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал клубной пресс-службе о выступлении команды в первой половине чемпионата УПЛ.

- Олег, как оценишь игру "Кривбасса" в первом полугодии?

- Считаю, очень хорошо. Мы сыграли немало хороших матчей, которые позволяют пока лидировать в чемпионате. Да, были и потери очков, но все же позитива было гораздо больше. Что касается меня, то, думаю, удалось неплохо влиться в коллектив и принести пользу команде.

- Ты – лучший бомбардир УПЛ после первой части сезона. Ожидал, что удастся так выстрелить?

- Честно, не ожидал, но очень хорошо, что все удалось. Буду работать над собой, чтобы забивать еще больше и помогать "Кривбассу" побеждать.

- Кто из защитников УПЛ принес тебе больше всего проблем? Назовешь топ-3 оппонентов?

- Не могу так кого-то выделить. В УПЛ в целом высокий уровень исполнителей, и против каждого играть нелегко по-своему.

- Последний матч против "Зари", когда "Кривбасс" потерял два очка, в целом не испортил впечатлений от футбольного 2023-го года?

- Определенный осадок немного есть, но, повторюсь, этот игровой отрезок для нас стал очень удачным. В чем секрет успеха нынешнего "Кривбасса"? Прежде всего, в команде. Мы всегда верим друг в друга.

- Как сейчас проводишь отпуск?

- Был в Буковеле с семьей. Сейчас в Николаеве.

- Что хочешь пожелать нашим болельщикам?

- Прежде всего, спасибо всем нашим Героям, защитникам Украины. Если бы не вы, мы не были бы там, где есть сегодня. Также спасибо болельщикам "Кривбасса", которые нас поддерживали весь этот год. Мы чувствуем вашу поддержку, вы - лучшие. Слава Украине! "Кривбасс" это мы!

Напомним, что Олег Кожушко забил семь голов в 16-ти матчах чемпионата Украины.