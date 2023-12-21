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Рух зимой попрощается с двумя игроками
Довгий и Альваренга, вероятно, покинут львовскую команду
Фото: ФК Рух
Два игрока "
Как сообщает Sport.ua, речь идет об опытных полузащитниках Алексее Довгом и аргентинце Фабрисио Альваренге.
У Довгого есть предложения сразу от нескольких украинских команд, а к Альваренге проявляют интерес три клуба из балканских стран.
Напомним, что контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до лета 2024 года.
34-летний Довгий в текущем сезоне провел за "Рух" 11 матчей, в которых забил 1 гол. На счету 27-летнего Альваренги 3 поединка без результативных действий.
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