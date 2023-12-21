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Рух зимой попрощается с двумя игроками

Премьер-лига

Довгий и Альваренга, вероятно, покинут львовскую команду

Рух зимой попрощается с двумя игроками

Фото: ФК Рух

Новина українською

Два игрока "Руха" зимой могут покинуть львовскую команду.

Как сообщает Sport.ua, речь идет об опытных полузащитниках Алексее Довгом и аргентинце Фабрисио Альваренге.

У Довгого есть предложения сразу от нескольких украинских команд, а к Альваренге проявляют интерес три клуба из балканских стран.

Напомним, что контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до лета 2024 года.

34-летний Довгий в текущем сезоне провел за "Рух" 11 матчей, в которых забил 1 гол. На счету 27-летнего Альваренги 3 поединка без результативных действий.

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Алексей Довгий Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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