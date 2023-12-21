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Закарпатцы не хотят делать освещение на стадионах и ждут избрания Шевченко президентом УАФ

Премьер-лига
Обновлено

На Закарпатье надеются, что Шева вернет лицензии стадионам

Закарпатцы не хотят делать освещение на стадионах и ждут избрания Шевченко президентом УАФ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Скандалом обернулся недоигранный матч 17-го тура УПЛ "Минай" – "Динамо".

Напомним, что игра на первых минутах была прервана из-за длительной воздушной тревоги, а затем не была доиграна из-за отсутствия освещения на стадионе.

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После этого УАФ отозвала у стадионов "Минай" и "Авангард" в Ужгороде лицензии на проведение матчей УПЛ с требованием решить вопрос с искусственным освещением. Таким образом, речь идет не только о футболистах "Миная", но и еще нескольких команд, в частности, "Зари", для которых "Авангард" был домашней ареной.

Впрочем, по информации Sport.ua, в ближайшей перспективе руководство стадиона "Авангард" в Ужгороде и "Минай-Арены" не планируют заниматься вопросом освещения.

Читайте такжеСтоимость установки освещения на стадионе Миная составляет 16 млн гривен

По информации источника, заинтересованные закарпатские организации убеждены, что тратить солидные средства (в Ужгороде это более 10 миллионов грн, в Минае говорилось о 16 миллионах), которых и так не хватает во время военного положения на усовершенствование инфраструктуры стадионов – это неуместная роскошь.

Поэтому в "Минае" и Ужгороде сохраняют спокойствие и с нетерпением ждут победы на внеочередном Конгрессе УАФ 25 января 2024 Андрея Шевченко и надеются, что он своим решением позволит и дальше проводить здесь поединки УПЛ, как это было раньше.

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Андрей Шевченко Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай УАФ
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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