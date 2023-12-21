Закарпатцы не хотят делать освещение на стадионах и ждут избрания Шевченко президентом УАФ

Скандалом обернулся недоигранный матч 17-го тура УПЛ " Минай " – "Динамо".

Напомним, что игра на первых минутах была прервана из-за длительной воздушной тревоги, а затем не была доиграна из-за отсутствия освещения на стадионе.

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После этого УАФ отозвала у стадионов "Минай" и "Авангард" в Ужгороде лицензии на проведение матчей УПЛ с требованием решить вопрос с искусственным освещением. Таким образом, речь идет не только о футболистах "Миная", но и еще нескольких команд, в частности, "Зари", для которых "Авангард" был домашней ареной.

Впрочем, по информации Sport.ua, в ближайшей перспективе руководство стадиона "Авангард" в Ужгороде и "Минай-Арены" не планируют заниматься вопросом освещения.

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По информации источника, заинтересованные закарпатские организации убеждены, что тратить солидные средства (в Ужгороде это более 10 миллионов грн, в Минае говорилось о 16 миллионах), которых и так не хватает во время военного положения на усовершенствование инфраструктуры стадионов – это неуместная роскошь.

Поэтому в "Минае" и Ужгороде сохраняют спокойствие и с нетерпением ждут победы на внеочередном Конгрессе УАФ 25 января 2024 Андрея Шевченко и надеются, что он своим решением позволит и дальше проводить здесь поединки УПЛ, как это было раньше.