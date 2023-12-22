Сергей Ковалец: Хочется, чтобы был неожиданный чемпион – не Шахтер или Динамо

Украинский тренер и бывший полузащитник "Динамо" Сергей Ковалец поделился тем, какой он видит борьбу в УПЛ в весенней части сезона.

— Сергей Иванович, что, в общем, вы можете сказать о первой части сезона УПЛ?

— Сейчас в турнирной таблице интересное положение, поскольку на чемпионство претендует пять команд. Уверен, что весной нас ждет увлекательная борьба. Лично мне хочется, чтобы в УПЛ был неожиданный чемпион – не "Шахтер" или киевское "Динамо".

— Выступление "Кривбасса" и "Полесья" можно отнести к сенсациям?

- Бесспорно. Не имея высокого уровня футболистов, Юрий Вернидуб и Юрий Калитвинцев строят команды. Именно коллективные действия криворожцев и житомирян находятся на хорошем уровне. Другой вопрос, что "Кривбасс" и "Полесье" не имеют опыта борьбы за самые высокие места.

Но ничего, когда-то надо начинать (улыбается). Здесь также важно, чтобы арбитры отработали без ошибок. Хочется видеть настоящего чемпиона.

— Попытаетесь спрогнозировать первую тройку команд УПЛ по итогам этого сезона?

— Не буду этого делать только потому, что пока неизвестно, в каком виде и состоянии соперники подойдут к весенним матчам чемпионата. Но, по моему мнению, борьбу за чемпионство поведут пять команд – "Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье", "Шахтер" и "Динамо".

И эта борьба будет продолжаться до последнего тура. Да, у "горняков" и "динамовцев" больше опыта подобных баталий, и они все равно остаются фаворитами среди перечисленных коллективов. Однако опять же мне хотелось бы, чтобы в украинской Премьер-лиге в этом сезоне был необычный чемпион – это пойдет только на пользу нашему футболу.