Фридман: ходят слухи о том, что Жирона присматривается к Пихаленку

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман высказался о возможных будущих трансферах игроков клуба:

"Интереса к Пихаленку со стороны западных клубов нет. "Жирона" - это на уровне слухов. Но трансферное окно сейчас только открылось, так что увидим. Если не будет хороших предложений, то вероятность того, что Пихаленок останется до лета высока - 100 процентов.

У Гуцуляка также контракт с "Днепром-1", которой действует еще полтора года. Команды могут называться какие угодно. Кстати, Буткевич также сказал, что ему нравится Гуцуляк. У него действующий контракт с клубом. Посмотрим, какое место мы займем, от того будем отталкиваться. Ну если игрок захочет уйти, скажет, что у него есть предложение, которое будет выгодно Днепру-1, мы его отпустим.

Во всяком случае, никто из них не подходил ни ко мне, ни к Андрею Русолу и не говорил, чтобы его отпустили в "Полесье", "Динамо", "Карпаты" или еще куда-то. Ни разу такого не было", - отреагировал Вячеслав.