Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров звонил по телефону наставнику "днепрян" Юрию Максимову в отношении полузащитника Алексея Гуцуляка.

“ – Кто, на Ваш взгляд, из игроков "Днепра-1", кроме Сватка и Пихаленка, стучится в дверь сборной?

– Гуцуляк точно стучится. Он однозначно игрок сборной. Знаем, что Ребров интересуется Алексеем, звонил Максимову. Ну, взял бы и пригласил его на сборы, посмотрел бы на него по делу. Пусть бы там, на тренировках, сразились с Зубковым, и тренеры увидели, кто из них выглядит сильнее.

А вообще, думаю, игра, которую "Днепр-1" показывал, заслуживает того, чтобы из нашей команды в сборную вызывалось больше людей", - сказал Фридман.