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Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной

Премьер-лига

Конкуренция на фланг атаки

Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной

Фото: Пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров звонил по телефону наставнику "днепрян" Юрию Максимову в отношении полузащитника Алексея Гуцуляка.

– Кто, на Ваш взгляд, из игроков "Днепра-1", кроме Сватка и Пихаленка, стучится в дверь сборной?

– Гуцуляк точно стучится. Он однозначно игрок сборной. Знаем, что Ребров интересуется Алексеем, звонил Максимову. Ну, взял бы и пригласил его на сборы, посмотрел бы на него по делу. Пусть бы там, на тренировках, сразились с Зубковым, и тренеры увидели, кто из них выглядит сильнее.

А вообще, думаю, игра, которую "Днепр-1" показывал, заслуживает того, чтобы из нашей команды в сборную вызывалось больше людей", - сказал Фридман.

В текущем сезоне на счету Гуцуляка пять голов и два ассиста в 14 матчах за "Днепр-1". В общей сложности он провел во всех турнирах 21 поединок.

Отметим, что у Алексея есть опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины. В общей сложности он провел 34 матча в "сине-желтой" футболке за разные возрастные группы.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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