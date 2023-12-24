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Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
Конкуренция на фланг атаки
Фото: Пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров звонил по телефону наставнику "днепрян" Юрию Максимову в отношении полузащитника Алексея Гуцуляка.
“ – Кто, на Ваш взгляд, из игроков "Днепра-1", кроме Сватка и Пихаленка, стучится в дверь сборной?
– Гуцуляк точно стучится. Он однозначно игрок сборной. Знаем, что Ребров интересуется Алексеем, звонил Максимову. Ну, взял бы и пригласил его на сборы, посмотрел бы на него по делу. Пусть бы там, на тренировках, сразились с Зубковым, и тренеры увидели, кто из них выглядит сильнее.
А вообще, думаю, игра, которую "Днепр-1" показывал, заслуживает того, чтобы из нашей команды в сборную вызывалось больше людей", - сказал Фридман.
В текущем сезоне на счету Гуцуляка пять голов и два ассиста в 14 матчах за "Днепр-1". В общей сложности он провел во всех турнирах 21 поединок.
Отметим, что у Алексея есть опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины. В общей сложности он провел 34 матча в "сине-желтой" футболке за разные возрастные группы.
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