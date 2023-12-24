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Полесье интересуется экс-игроком Зари
Иностранец, который уже играл в УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
"Полесье" планирует неплохо усилиться перед второй частью сезона УПЛ. По информации ТаТоТаке, житомиряне интересуются возможностью арендовать нападающего "Халл Сити" Аллахьяра Саядманеша.
В 2020-2021 годах игрок выступал за "Зарю". Он сыграл 59 матчей и забил 15 голов.
22-летний Саядманеш провел в этом сезоне 3 матча в Чемпионшипе. Его контракт с "Халл Сити" будет действовать до лета 2026-го года.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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