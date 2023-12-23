Полесье заинтересовано в подписании украинца из загребского Динамо

По информации ТаТоТаке, Богдан Михайличенко, этим зимним трансферным окном может перейти в житомирское "Полесье".

26-летний защитник "Динамо Загреб" Богдан Михайличенко, этим зимним трансферным окном, может перейти в житомирское "Полесье". Ранее сообщалось, что "Динамо Загреб" не заинтересован в украинце, за этот сезон Михайличенко провел, лишь шесть матчей.

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"Полесье" заинтересовано в подписании Богдана Михайличенко, ведь видит, что он может повысить конкуренцию на позиции левого защитника.