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Полесье заинтересовано в подписании украинца из загребского Динамо

Наши за границей

Богдан Михайличенко может стать игроком Полесья уже зимой

Полесье заинтересовано в подписании украинца из загребского Динамо

Фото: gnkdinamo.hr

Новина українською

По информации ТаТоТаке, Богдан Михайличенко, этим зимним трансферным окном может перейти в житомирское "Полесье".

26-летний защитник "Динамо Загреб" Богдан Михайличенко, этим зимним трансферным окном, может перейти в житомирское "Полесье". Ранее сообщалось, что "Динамо Загреб" не заинтересован в украинце, за этот сезон Михайличенко провел, лишь шесть матчей.

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"Полесье" заинтересовано в подписании Богдана Михайличенко, ведь видит, что он может повысить конкуренцию на позиции левого защитника.

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Богдан Михайличенко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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