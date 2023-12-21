Тренер не рассчитывает. Динамо Загреб зимой постарается избавиться от украинского защитника

Загребское "Динамо" составило список игроков, которые не нужны главному тренеру команды Сергею Якировичу.

Как пишет издание Sportske novosti, в этом "черном списке" 5 игроков, среди которых и украинский защитник Богдан Михайличенко.

Тренер не рассчитывает на украинца, и клуб постарается избавиться от игрока уже зимой.

Ранее была информация, что к Михайличенко проявляет интерес бельгийский "Вестерло", за который выступает еще один украинец – Сергей Сидорчук.

Напомним, что украинский защитник перешел в "Динамо" Загреб летом текущего года, и с того момента провел за команду 15 матчей, в которых отдал два ассиста.