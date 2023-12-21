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Тренер не рассчитывает. Динамо Загреб зимой постарается избавиться от украинского защитника

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Богдан Михайличенко зимой будет искать новую команду

Тренер не рассчитывает. Динамо Загреб зимой постарается избавиться от украинского защитника

Фото: УАФ

Новина українською

Загребское "Динамо" составило список игроков, которые не нужны главному тренеру команды Сергею Якировичу.

Как пишет издание Sportske novosti, в этом "черном списке" 5 игроков, среди которых и украинский защитник Богдан Михайличенко.

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Тренер не рассчитывает на украинца, и клуб постарается избавиться от игрока уже зимой.

Ранее была информация, что к Михайличенко проявляет интерес бельгийский "Вестерло", за который выступает еще один украинец – Сергей Сидорчук.

Напомним, что украинский защитник перешел в "Динамо" Загреб летом текущего года, и с того момента провел за команду 15 матчей, в которых отдал два ассиста.

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Динамо (Загреб) Богдан Михайличенко
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Источник:
Sportske novosti
Опубликовал: Михаил Черныш
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