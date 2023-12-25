Шастал: Полесье сейчас в своей тарелке

Полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал подвел итоги осенней части и рассказал об отпуске.

- Дмитрий, команда завершила осеннюю часть на третьей строчке. Если в общих чертах, насколько ты доволен проведенным игровым отрезком?

- Если оценивать осеннюю часть сезона, то, конечно, я доволен командой. В первую очередь это показали результаты. А это самое главное, кто бы что ни говорил. После повышения в классе чувствуем себя комфортно, соперники относятся к нам с уважением. Поэтому "Полесье" сейчас в своей тарелке.

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- Ты сыграл 9 матчей, забил 2 гола. Доволен ли персональной статистикой?

- Хотел бы я, чтобы у меня было больше сыгранных матчей и забитых голов? Да, конечно. Доволен ли тем, что уже есть и как я этими голами и другими действиями помог команде получить результаты? Безусловно, доволен. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Конечно, хочется большего, но я ценю тот вклад, который я дал команде.

- В матче против "Металлиста 1925" ты вышел на замену, забил гол и заработал пенальти. Это был твой лучший матч в осенней части?

- Да, конечно, именно этот матч я бы назвал лучшим. Даже если отбросить персональные достижения, было приятно помочь команде и сделать весомый вклад в победу команды.

- Со второго по восьмой тур ты все матчи провел на скамейке запасных. С чем это было связано?

- Как бы это банально не звучало, но это связано с тем, что я проигрывал конкуренцию. Это абсолютно нормальная вещь в профессиональном спорте, хуже, когда ее в команде нет. А когда она есть, то все от этого выигрывают. Каждый игрок хочет стать еще лучше, поэтому все развиваются, в этом нет никаких проблем. Проигрывал конкуренцию, но, несмотря на это, работал и ждал своего шанса. Потому что чувствовал, что моя помощь команде еще понадобится.

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- В "Полесье" ярко заявил о себе Бени Макуана. Что это за парень в быту?

- Бени ничем не отличается от других легионеров из экзотических стран, скажем так. Хороший парень, добрый. Есть свои прибамбасы, музыку громко слушает. Но если он будет показывать такие результаты, как в осенней части чемпионата, то пусть хоть у меня в комнате включает ту музыку, я не буду против.

- Как тебе текущий чемпионат в целом? Если сравнивать с предыдущими, стал ли он сильнее?

- Как минимум, в этом чемпионате есть "Полесье", за которым, уверен, очень интересно наблюдать. Надеюсь, что украинским болельщикам импонирует наша команда. Этот чемпионат действительно интересно смотреть, потому что есть наши постоянные гранды: "Динамо" и "Шахтер", плюс "Днепр-1", "Полесье" с "Кривбассом". 5 команд претендуют на самые высокие позиции и плотность между ними максимальная, что может быть лучше для украинского болельщика? Возможно, это будет самая интересная футбольная весна в украинском футболе за время независимости.

- Как проводишь отпуск? Из чего состоит индивидуальная программа?

- С индивидуальной программой вопросов нет. У нас отличные тренеры, которые знают, как подготовить команду к сборам. Тренеры по физподготовке прямо в раздевалке после последнего матча раздали документики, в которых расписана персональная программа тренировок на все дни. С отдыхом, с работой, ничего не надо додумывать, все надо делать по инструкции. Лично у меня отпуск складывается таким образом, что тратишь время на решение дел, до которых не удавалось добраться в течение сезона. Они накапливаются, их надо решать и в отпуске этим и занимаешься. Никуда я не поехал, отдыхаю и тренируюсь в Киеве, - сказал Шастал.