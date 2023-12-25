Прядун: Все, кто причастен к ЛНЗ, мечтает играть в еврокубках

Нападающий ЛНЗ Максим Прядун прокомментировал первую половину сезона в дебютной кампании УПЛ для черкасского клуба.

- В отпуск ушли в позитивном настроении, ведь команда завершила эту часть сезона без поражений в последних пяти турах. Находимся в удовлетворительной позиции - в десятке. У нас такие планы и были - закрепиться внутри турнирной таблицы.

- Учитывая последние результаты, можно ли говорить, что команда адаптировалась к УПЛ?

- Возможно. Но адаптация все еще продолжается. Мы притираемся друг к другу. Вроде уже и стали целостной командой, но впереди все равно еще много работы. Думаю, адаптировались процентов на 70.

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- Есть ли в команде разговоры о намерениях весной попробовать зацепиться за еврокубки?

- Разговоров таких серьезных нет. Конечно, этого хочется. Но нужно побеждать в каждой игре. И когда мы будем на пятом или четвертом месте, тогда и будут эти разговоры более конкретными. Все, кто причастен к клубу, мечтает играть в еврокубках. Но мы не спешим, делаем свою работу.

- Если посмотреть на вашу пропорцию забитых и пропущенных, вы вторая команда чемпионата после "Колоса" с точки зрения прагматизма. Чем это можно объяснить?

- Наверное, дисциплина на поле как и у "Колоса", так и у нас выходит на первый план. Командная дисциплина. Да, мы прежде всего думаем о том, что важно не пропустить и знаем, что свой момент впереди, скорее всего, найдем.

- Какой матч для команды принес больше всего положительных эмоций?

- Для команды, думаю, матчи с "Оболонью" и с "Черноморцем". У команды все получалось в целом.

- А лично для тебя?

- С "Рухом", когда я вышел, забил гол и помог команде победить в тяжелом матче. И, наверное, с "Минаем" в начале сезона. Также все получалось, был доволен игрой.

- А какой принес наибольшее разочарование?

- Все, где мы не смогли победить или проиграли. Не могу вспомнить такие, чтобы мы полностью все провалили. Хотя в матчах с "Александрией" и "Вересом" мы хотели взять максимум очков, потому что это были прямые конкуренты, но завершили по нулям, - сказал Прядун.