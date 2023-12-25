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Десять представителей УПЛ – в списке самых опытных молодых футболистов мира нынешнего сезона

Премьер-лига

CIES подсчитал игроков до 23-х лет, которые провели наибольшее количество игрового времени в сезоне

Десять представителей УПЛ – в списке самых опытных молодых футболистов мира нынешнего сезона

Фото: Instagram

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CIES Football Observatory представил интересный рейтинг самых опытных молодых игроков 49 футбольных лиг мира.

То есть, портал составил список игроков до 23-х лет, которые провели наибольшее количество игрового времени в своих командах в текущем сезоне.

Сайт разбил футболистов по игровым позициям (всего 9 позиций), в каждой из которой было представлено по 30 игроков.

Нашлось в этом списке место и десяти представителям УПЛ.

Вратари: Исенко ("Ворскла"), Сапутин ("Заря"), Ледвий ("Рух");

Центральные защитники: Слюбик ("Рух"), Дячук ("Динамо").

Левые защитники: Роман ("Рух"), Смоляков ("Полесье"), Булеза ("Минай").

Атакующий центральный полузащитник: Сапуга ("Рух").

Левый форвард: Волошин ("Динамо").

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Рух (Львов) Полесье (Житомир) ФК Минай Назар Волошин Павел Исенко Марко Сапуга Александр Сапутин Максим Дячук Богдан Слюбик Виталий Роман Андрей Булеза Артем Смоляков
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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