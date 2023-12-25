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Десять представителей УПЛ – в списке самых опытных молодых футболистов мира нынешнего сезона
CIES подсчитал игроков до 23-х лет, которые провели наибольшее количество игрового времени в сезоне
Фото: Instagram
CIES Football Observatory представил интересный рейтинг самых опытных молодых игроков 49 футбольных лиг мира.
То есть, портал составил список игроков до 23-х лет, которые провели наибольшее количество игрового времени в своих командах в текущем сезоне.
Сайт разбил футболистов по игровым позициям (всего 9 позиций), в каждой из которой было представлено по 30 игроков.
Нашлось в этом списке место и десяти представителям
Вратари: Исенко ("Ворскла"), Сапутин ("Заря"), Ледвий ("Рух");
Центральные защитники: Слюбик ("Рух"), Дячук ("Динамо").
Левые защитники: Роман ("Рух"), Смоляков ("Полесье"), Булеза ("Минай").
Атакующий центральный полузащитник: Сапуга ("Рух").
Левый форвард: Волошин ("Динамо").
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