Десять представителей УПЛ – в списке самых опытных молодых футболистов мира нынешнего сезона

CIES Football Observatory представил интересный рейтинг самых опытных молодых игроков 49 футбольных лиг мира.

То есть, портал составил список игроков до 23-х лет, которые провели наибольшее количество игрового времени в своих командах в текущем сезоне.

Сайт разбил футболистов по игровым позициям (всего 9 позиций), в каждой из которой было представлено по 30 игроков.

Нашлось в этом списке место и десяти представителям УПЛ .

Вратари: Исенко ("Ворскла"), Сапутин ("Заря"), Ледвий ("Рух");

Центральные защитники: Слюбик ("Рух"), Дячук ("Динамо").

Левые защитники: Роман ("Рух"), Смоляков ("Полесье"), Булеза ("Минай").

Атакующий центральный полузащитник: Сапуга ("Рух").

Левый форвард: Волошин ("Динамо").